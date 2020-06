O reforço do SNS é uma das prioridades do Programa de Estabilização Económica e Social, aprovado hoje. Uma das medidas é reforçar as unidades de cuidados intensivos, sendo que o Governo quer alcançar as 11,5 camas por cada 100 mil habitantes até ao final do ano.

No plano, o Serviço Nacional de Saúde (SNS) é "uma prioridade" e, segundo António Costa, é necessário continuar aumentar a confiança num eventual novo pico da covid-19 através "do reforço da capacidade do país em camas de cuidados intensivos".



"Este programa prevê que até ao final do ano possamos chegar à média europeia, de 11,5 camas por 100 mil habitantes", anunciou António Costa.



Segundo dados do Governo, Portugal tem agora 7,39 camas por 100 mil habitantes, ou seja, 713 camas - um valor que já inclui as camas de unidades de cuidados intensivos já adquiridas para responder à pandemia. Para passar para uma média de 11,5 camas por 100 mil habitantes, o Estado terá de adquirir mais cerca de 400 novas camas, para atingir um total de cerca de 11,5 mil camas (considerando os números da população residente em Portugal citados pelo INE).



Além disso, o Governo prevê "a consolidação laboral" dos 2.800 profissionais de saúde que foram contratados temporariamente durante a fase de emergência, passando-os ao quadro, e contratar até ao final do ano mais 2.700 profissionais.



Em cima da mesa está também a recuperação da atividade assistencial, "através de incentivos financeiros adicionais à realização de consultas hospitalares e cirurgias no SNS", lê-se no documento.



Para isso, haverá "um programa de recuperação para reforçar significativamente as equipas de apoio de áreas prioritárias, para recuperar as consultas e cirurgias programadas" não realizadas durante a pandemia.



Por fim, na área da saúde, o Governo quer reforçar a resposta a idosos e dependentes através das unidades de cuidados de saúde primários e "valorizar a saúde pública", através de uma modernização do sistema de vigilância epidemiológica e "homogeneizando o sistema de retribuição aplicável".

