Governo reabre economia com o apoio dos partidos

Os maiores partidos estão ao lado do Governo na intenção de reabrir gradualmente a atividade económica, começando este processo a 4 de maio. Já sobre a intenção do Governo decretar calamidade pública a seguir ao estado de emergência, PSD mostra reservas e o PCP opõe-se.

Rui Rio com António Costa e Pedro Siza Vieira. O PSD concorda com as linhas gerais do desconfinamento proposto pelo Governo.