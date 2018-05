Governo reage às recomendações da Comissão e garante que vai manter políticas

Bloomberg

Em comunicado conjunto dos ministérios das Finanças e do Planeamento e Infra-estruturas, o Executivo assegurou que vai dar resposta às recomendações apresentadas, através da aplicação do PNR e do PE.

Hoje, a Comissão Europeia divulgou um conjunto de recomendações específicas por país, um exercício de orientações políticas no quadro do semestre europeu de coordenação de políticas económicas.

Na ocasião, a comissária do Emprego, dos Assuntos Sociais, das Competências e da Mobilidade Laboral, Marianne Thyssen, afirmou que a principal recomendação a Portugal é trabalhar na qualificação da população adulta portuguesa, "das mais baixas da UE", mas afirmou acreditar que esse é um dos desígnios do Governo.

Na sua reacção, o Governo destacou que a Comissão "reconhece que os níveis de endividamento públicos e privados revelam uma tendência descendente, mas continuam elevados; que é necessário prosseguir a acção recente de resposta aos desafios do sector financeiro; que devem ser mantidas as reformas de combate à segmentação do mercado de trabalho; e que deve ser reforçado o esforço de melhoria das qualificações da população".

Por junto, o Executivo considerou que "a CE conclui que a efectiva implementação do PNR e do PE dará continuidade à correcção destes desequilíbrios", pelo que "o Governo continuará a dar resposta às recomendações apresentadas através da implementação do PNR e do PE".