Governo repõe dever de recolhimento em 19 freguesias da região de Lisboa

Cumpridas as três fases previstas de desconfinamento das atividades económicas e sociais no conjunto do país, a situação crítica da pandemia em 19 freguesias da Área Metropolitana de Lisboa (AML), distribuídas por cinco concelhos, levou o Governo a formalizar a marcha-atrás no processo para tentar interromper as cadeias de transmissão e conter a propagação do vírus na região.





Deste modo, o Conselho de Ministros, realizado esta quinta-feira, veio completar a legislação aprovada pelo Governo, no início da semana, no sentido de impedir ajuntamentos na AML.