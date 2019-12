Governo tem 29 milhões de euros para apoiar agricultura biológica

No último ano do Programa de Desenvolvimento Rural 2020, o Governo pretende executar mais 29 milhões de euros em medidas destinadas a apoiar a agricultura biológica, medida prevista numa versão preliminar do Orçamento do Estado a que o Negócios acedeu.

Promover e apoiar a transição para a agricultura biológica é uma das intenções do Governo presente numa versão preliminar do Orçamento do Estado a que o Negócios teve acesso.





De acordo com o documento, o Executivo socialista pretende que, ao abrigo do Programa de Desenvolvimento Rural 2020 (PDR 2020, em vigor até ao final do próximo ano), seja possível executar mais 29 milhões de euros em medidas tendentes ao "apoio à agricultura biológica".