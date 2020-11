Governo tem “plano B” para acelerar fundos europeus

“Aquilo que posso dizer é que na lei do Orçamento do Estado temos um mecanismo previsto de antecipação de fundos do próximo quadro comunitário se, porventura, não estiverem disponíveis os instrumentos comunitários”, referiu o ministro do Planeamento, Nelson de Souza (na foto), esta quarta-feira. “É o nosso plano B.”





