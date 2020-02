Governo terá três meses para desenhar plano de reforço de funcionários da Saúde

Contra a vontade do PS, o Parlamento aprovou uma proposta do PCP que prevê que o Governo identifique no prazo de 90 dias as necessidades de profissionais de saúde, que abra concursos e garanta que o número de profissionais não desce.

O Parlamento aprovou na especialidade uma proposta do PCP que dá ao Governo 90 dias para identificar as necessidades de profissionais de saúde, e avançar para o lançamento de concursos e as contratações que garantam que "haja um acréscimo significativo de trabalhadores no SNS".





A proposta foi aprovada com os votos a favor dos comunistas, do Bloco de Esquerda, do PSD, do PAN e do Chega, com a abstenção do CDS e do Iniciativa Liberal e com os votos contra do PS.

Na nota justificativa da proposta o PCP considera que apesar de o Governo ter anunciado a contratação de 8400 trabalhadores para o SNS em 2020 e 2021 "não apresenta o planeamento para a concretização desse objetivo".