Em resposta aos deputados do CDS e do PCP, o ministro das Finanças anunciou o fim do adicional do ISP na gasolina. Posteriormente especificou que a alteração vai representar uma descida de 3 cêntimos no preço por litro.

O Governo vai acabar com o adicional ao Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP) na gasolina, anunciou o ministro das Finanças, Mário Centeno, esta segunda-feira, dia 29 de Setembro, no debate da proposta de Orçamento do Estado para 2019 na generalidade.



"Temos também prevista uma redução do ISP na gasolina que se faz por portaria e que coloca o ISP na gasolina aos níveis anteriores ao crescimento. Essa actualização é totalmente revertida com esta redução", afirmou o ministro, em resposta aos deputados do CDS e do PCP.



Segundo Mário Centeno, esta alteração vai colocar o imposto nos níveis que estavam antes da actualização feita em 2016. Nesse ano, o Governo aumentou, por portaria, a gasolina em 6 cêntimos - numa resposta às dúvidas da Comissão Europeia à proposta orçamental desse ano.



Agora, e novamente por portaria, o Governo quer acabar com este aumento, em vigor desde então. De acordo uma explicação posterior do ministro, esta alteração no adicional do ISP vai representar uma descida de 3 cêntimos no preço por litro.





"Com esta redução de três cêntimos, [o preço por litro da gasolina] fica exactamente como na media europeia. No gasóleo já estamos abaixo da média europeia", afirmou Mário Centeno em resposta aos deputados, já depois de ter anunciado a mexida no ISP da gasolina.