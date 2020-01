Governo vai alargar pensões provisórias a quem pede reforma antecipada

O Governo vai alterar a lei para passar a atribuir pensões provisórias também quando em causa estão pedidos de reforma antecipada, incluindo os que são feitos em situação de desemprego de longa duração.





O anúncio foi feito esta quarta-feira, no Parlamento, pela ministra da Segurança Social, Ana Mendes Godinho (na foto), que está a ser ouvida pelos deputados no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2020.