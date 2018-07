Governo vai corrigir valores das pensões mínimas no orçamento

Em causa está o facto de os aumentos extraordinários de pensões não estarem a ser reflectidos nas pensões mínimas. PCP alertou para problemas de injustiça relativa e ao nível do IRS e o Governo prometeu uma solução no próximo orçamento.

O aumento extraordinário de pensões pago em Agosto do ano passado não foi incorporado no valor oficial das pensões mínimas, o que de acordo com o PCP criou problemas ao nível do IRS, além de situações de injustiça relativa. Confrontado com o assunto, na Comissão de Trabalho e Segurança Social, o ministro Vieira da Silva prometeu resolver a questão no próximo orçamento do Estado.





"Pretendemos saber que medida vai o governo tomar para que o aumento extraordinário das pensões seja incorporado no referencial de valores mínimos para as pensões", disse na comissão de Trabalho e Segurança Social a deputada do PCP Diana Ferreira.





A deputada explicou que a portaria que estabelece a actualização de pensões, de Janeiro, não consolidou os aumentos extraordinários de Agosto de 2017 nos valores mínimos de pensão de invalidez e velhice, "criando situações problemáticas" a nível do IRS e da inclusão dos ascendentes nas declarações dos filhos.