Governo vai criar Serviço de Apoio e Defesa do Contribuinte e mostrar para onde vão os seus impostos

Mário Centeno anunciou a criação de um novo serviço para privilegiar a relação entre o Fisco e o contribuinte, facilitando e tornando mais próximo o diálogo entre ambas as partes e, sempre que possível, evitando que evoluam para o conflito. Grupo de trabalho para as relações com o contribuinte divulgou conclusões.

Os contribuintes vão ter um novo serviço a apoiá-los na sua relação com a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT). Vai chamar-se Serviço de Apoio e Defesa do Contribuinte e foi a sua criação foi anunciada esta segunda-feira, 25 de Março, pelo ministro das finanças, Mário Centeno, no encerramento da conferência Cidadania Fiscal 2.0, promovida pelas Finanças.

Durante a conferência foram apresentadas as principais conclusões do grupo de trabalho liderado pelo fiscalista João Taborda da Gama, que teve como missão olhar para a prevenção e composição amigável de litígios entre o contribuinte e a AT. Entre as 12 conclusões e recomendações elaboradas está, precisamente, a criação deste novo serviço.

Como referiu João Taborda da Gama (na foto), durante a apresentação do trabalho, o objetivo é concentrar num mesmo serviço as funções de apoio ao cumprimento das obrigações fiscais e funções de defesa do contribuinte, nomeadamente garantindo um contacto pessoal no caso de o contribuinte apresentar uma reclamação, exemplificou o jurista. Por outro lado, a ideia é criar uma equipa de técnicos para dar um parecer independente no caso de ser apresentado um recurso hierárquico. O novo serviço terá ainda de elaborar um relatório anual público no qual deverá identificar os principais problemas sentidos pelos contribuintes.

De acordo com a Lusa, que cita o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, a AT passará também a ter um subdiretor-geral responsável exclusivamente pela relação com os contribuintes e que deverá ter uma visão integrada dos vários tipos de atendimento disponibilizados, seja pelo e-balcão, atendimento presencial com ou sem marcação ou atendimento telefónico.

"A digitalização traz inúmeras vantagens, mas não pode constituir um véu que afaste os contribuintes da importância do cumprimento das suas obrigações. E da necessidade de compreender todo o processo tributário", sublinhou Mário Centeno.

