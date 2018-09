Governo vai dar autonomia a um quarto dos hospitais em 2019

Os ministérios da Saúde e das Finanças, com a dupla tutela dos hospitais EPE, vão lançar "um programa de aplicação, com consequências do estatuto do gestor público e daquilo que está consignado na lei, para que em um quarto dos hospitais portugueses possamos em 2019 dar autonomia, dar incentivos à gestão, com incentivos para a própria gestão e para o hospital, nomeadamente com reforço de investimento e, sobretudo, de autonomia e capacidade de recrutar", anunciou Adalberto Campos Fernandes esta noite, no programa "Grande Entrevista" na RTP3.

Frisando que "não há bons ou maus gestores apenas porque lhe é colocada uma etiqueta em cima do casaco", Adalberto Campos Fernandes disse que "há contextos e há circunstâncias em que essa gestão é exigida".