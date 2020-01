Agora, e considerando Mário Centeno que o sistema financeiro está estabilizado, a proposta será recuperada na atual legislatura e será submetida ao Parlamento "proximamente".Na anterior legislatura, os deputados decidiram que, tendo em conta o momento da submissão da proposta, e a dimensão das alterações que o Executivo queria implementar, já não teriam tempo para a apreciar com o tempo que consideravam necessario. A proposta acabou por não ser trabalhada na especialidade e a legislatura chegou ao fim, tendo a iniciativa legislativa caducado.Em causa estava uma transformação grande do modelo de supervisão financeira, com a criação de um Sistema Nacional de Supervisão Financeira, composto pelos três supervisores setoriais (Banco de Portugal, Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões), o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros (CNSF) e pela nova Autoridade de Resolução e Administração de Sistemas de Garantia.A iniciativa mereceu críticas por parte dos reguladores. Nomeadamente, o Governo foi acusado de querer interferir no Banco de Portugal, por clarificar que a Inspeção Geral de Finanças poderia inspecionar as ações do banco, excluindo-se dessa fiscalização as iniciativas relacionadas com a sua atividade de banqueiro central.Em novembro do ano passado, o secretário de Estado das Finanças, Ricardo Mourinho Félix, já tinha assumido a intenção do Governo de recuperar a reforma da supervisão, sublinhando que a revisão dos estatutos dos supervisores vai reforçar "as obrigações de transparência e prestação de contas para que a Assembleia da República e o público tenham acesso a cada vez mais informação."