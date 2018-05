Grécia aceita ajuda técnica de Portugal para o pós-programa

À esquerda, o ministro das Finanças grego, Euclides Tsakalotos. À direita, o ministro das Finanças português e presidente do Eurogrupo, Mário Centeno. EPA

A ideia é partilhar a experiência portuguesa numa altura em que a Grécia se prepara para sair do seu terceiro programa. Mário Centeno está convencido da utilidade da recente experiência em monitorização económica e financeira para o futuro da Grécia.



Recentemente, em entrevista ao jornal grego Kathimerini, Centeno disse que, após a saída do programa, a implementação dos compromissos irá "recair apenas" nas autoridades gregas, o que é "uma grande diferença" face aos últimos oito anos em que a Grécia contou com a ajuda do Fundo Monetário Internacional (FMI) e da Comissão Europeia.

Em causa está a monitorização que será feita na Grécia pelos credores na fase pós-programa, tal como acontece em Portugal desde a "saída limpa" de Maio de 2014, o que envolve o reporte estatístico, a resposta a várias questões técnicas e um volume de trabalho elevado. No caso da Grécia esse acompanhamento deverá ser ainda mais intenso.



Isto porque a Comissão Europeia já demonstrou vontade em accionar um instrumento de monitorização reforçada prevista no quadro europeu do 2-pack (pacote duplo) implementado em 2013. Esta será a primeira vez que se activa este mecanismo e vai manter-se até a Grécia pagar, no mínimo, 75% da ajuda recebida, segundo as regras europeias. Em Portugal, a monitorização é semestral, mas a Grécia poderá ser alvo de avaliações trimestrais.

A Grécia aceitou a oferta de ajuda técnica de Portugal para a monitorização pós-programa. O ministro das Finanças português, Mário Centeno, tinha transmitido a ideia ao seu homólogo grego, Euclides Tsakalotos, em Abril, tal como o Negócios tinha avançado . Na reunião do Eurogrupo da semana passada, Tsakalotos aceitou o convite e discutiu os detalhes com Centeno."Aceitámos de bom grado a proposta do ministro Centeno", afirmou fonte oficial do ministro das Finanças grego ao Negócios, referindo que a ajuda será para a monitorização pós-programa na Grécia. Este período deverá começar após 20 de Agosto, o dia de referência para a saída da Grécia do programa de ajustamento onde está há oito anos.Os ministros discutiram os detalhes desta cooperação na reunião do Eurogrupo, na semana passada , em que a Grécia voltou a estar na ordem de trabalhos. "A Grécia está a planear enviar um comité a Portugal para obter aconselhamento", confirmou fonte oficial de Tsakalotos, sem referir datas previstas.