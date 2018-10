Grécia apresenta anteprojecto de Orçamento para 2019 e espera evitar corte de pensões

A Grécia divulgou esta segunda-feira a proposta provisória de Orçamento para o próximo ano, que visa atingir um excedente primário mais elevado do que o acordado com os seus credores internacionais, com a projecção de que o crescimento económico suba para 2,5%.