Grécia: Tsipras vai marcar eleições antecipadas com derrota do Syriza nas Europeias

O Syriza, no poder desde 2015 na Grécia, sofreu uma pesada derrota nas eleições europeias deste domingo, ficando atrás do principal partido da oposição, o Nova Democracia, provavelmente em cerca de nove pontos percentuais, refere a Reuters.

Face a estes dados, Alexis Tsipras – cujo mandato, em condições normais, terminaria em outubro – anunciou que vai marcar eleições antecipadas.





O primeiro-ministro helénico declarou que vai reunir-se com o presidente do país, Prokopis Pavlopoulos, para falar sobre a possibilidade de convocar eleições imediatamente a seguir à conclusão de uma segunda volta das eleições municipais agendada para a próxima semana.





No final do ano passado, o Nova Democracia, liderado por Kyriakos Mitsotakis, estava à frente nas sondagens para as próximas eleições gregas. A cara do partido de centro-direita já esteve no governo durante o segundo resgate – e fora da vida política exerceu como consultor na Mckinsey.

Assim, eram 16 os pontos que separavam o Nova Democracia do Syriza, diferença que seria o suficiente para dar a maioria absoluta a Mitsotakis no Parlamento se as eleições gregas, marcadas para dia 19 de outubro, se realizassem em dezembro passado, destacava o Expansión.



(notícia atualizada às 22:42)