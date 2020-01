"O clima e o ambiente são um assunto atual mas, na prática ninguém fez nada", disse Greta Thunberg, antes do início dos trabalhos do Fórum Económico Mundial, frisando que as "emissões de carbono não diminuíram".

A militante ecologista sueca, 17 anos, foi convidada pela segunda vez a participar no encontro que reúne a elite económica e política de tudo o mundo e que este ano assinala 50 anos de reuniões.



A ativista vai discursar ao final da manhã durante uma sessão que tem como tema: "como evitar o apocalipse climático".



Na sessão vai estar presente o chefe de Estado norte-americano, um dos principais críticos dos ambientalistas.

A jovem ativista Greta Thunberg recordou aos participantes do Fórum político e económico mundial reunido hoje em Davos, Suíça, que "praticamente ninguém fez nada" sobre o clima apesar da mobilização que se prolonga desde o ano passado."O clima e o ambiente são um assunto atual mas, na prática ninguém fez nada", disse Greta Thunberg, antes do início dos trabalhos do Fórum Económico Mundial, frisando que as "emissões de carbono não diminuíram".