Greve dos enfermeiros adia "praticamente todas" as cirurgias programadas

O primeiro dia de greve dos enfermeiros às cirurgias programadas adiou "praticamente todas" as operações, segundo o movimento que organizou a paralisação e que se diz motivado para continuar, enquanto não houver do Governo uma "vontade eficaz" para negociar.

"A adesão correspondeu às nossas expectativas, sem dúvida, em todos os sentidos. As cirurgias programadas foram praticamente todas adiadas, foram feitas as que estavam contratualizadas pelos serviços mínimos: as oncológicas e urgentes", disse à Lusa Sara Rêgo, do movimento de enfermeiros que avançou com a ideia de uma greve em formato diferente do habitual, com a adesão dos profissionais a ser financiada com 360 mil euros angariados numa recolha de fundos que decorreu 'online', compensando a perda de salário pela paralisação.

De acordo com a enfermeira, no Hospital de São João, um dos cinco hospitais públicos abrangidos pelo protesto, foram canceladas 74 cirurgias programadas e no centro hospitalar do Porto foram canceladas 86 cirurgias.