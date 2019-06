Por cada euro de coleta fiscal que o Estado perdeu através do SIFIDE mais do que um euro foi transformado em despesas de investigação e desenvolvimento pelas empresas. Esta é uma das conclusões do Grupo de Trabalho para o Estudo dos Benefícios Fiscais divulgadas nesta segunda-feira, 17 de junho.

O Grupo de Trabalho fez um levantamento dos mais de 500 benefícios fiscais existentes no sistema português, mas acabou por analisar, de forma mais detalhada, o SIFIDE - o Sistema de Incentivos Fiscais à Investigação e Desenvolvimento Empresarial. Este é um regime que permite às empresas deduzirem à coleta do IRC despesas com investigação e desenvolvimento.

"As conclusões são positivas no sentido em que por cada euro de coleta fiscal perdido mais do que um euro valor é transformado em despesas de investigação e desenvolvimento pelas empresas que beneficiam do SIFIDE", lê-se no relatório.



Em 2018, prevê-se que beneficiem deste benefício fiscal 1.500 empresas, numa despesa associada de 700 milhões de euros. No ano passado, era 800 os doutorados envolvidos em atividades de investigação e desenvolvimento em 132 dessas empresas.



"O número de beneficiários tem tido uma variação positiva desde 2013. Este crescimento tem conhecido ligeiras oscilações mas, com uma taxa média de crescimento de 8%, tem permitido uma evolução positiva, saldando-se o ano de 2018 com 1.500 beneficiários", referem os especialistas.



Já no que diz respeito à despesa fiscal com este benefício, houve uma diminuição até 2013, uma subida de 3% em 2014, uma ligeira quebra em 2015, "ano a partir do qual cresce de forma sistemática".