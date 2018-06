Grupo EDP representa um terço da bolsa à boleia da OPA

Anónimo

Há 54 minutos

A "pseudo-OPA" lançada pelos chineses à EDP, é uma monumental aldrabice ventilada no PSI20(e note-se com a conivência/cumplicidade das autoridades de supervisão) dos últimos anos e que terá o seu epílogo até ao final das conclusões da Comissão de Inquérito Parlamentar sobre as Rendas Excessivas à EDP. Cm os acionistas de referência da EDP (essecialmente o Estado Chinês)teriam q necessariamente defender o valor da sua posição acionista no mercado(€3,40 valor de entradad da sua posição), resolveram inventar esta OPA para lançar no mercado expectativas falsas de aquisição duma eventual posição que nunca irá ser concretizada(veja-se os valores propostos de €3,26 para a EDP e €7,73 para EDPR-salvo o erro). A agravar a situação lançaram esta semana o boato que a ENGIE estaria a preparar uma contra-OPA à EDP. Tudo mentiras, com que o PSI se sustenta, ainda que contra com a actual maioria da tendência das praças europeias. Preparem-se, porque qd cair o PSI/EDP, vai ser forte e em força.