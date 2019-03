Guaidó quer declarar "estado de emergência" na Venezuela

Reuters

Cumpliendo con mis atribuciones constitucionales como Presidente (E), he enviado a la @AsambleaVE la solicitud para que se decrete estado de alarma en todo el territorio nacional debido a la tragedia que vive el país a causa del apagón nacional sostenido. #ANSesiónDeEmergencia pic.twitter.com/et5WjL8uy0 — Juan Guaidó (@jguaido) 11 de março de 2019

Hoy en la @AsambleaVE tendremos un solo punto: el colapso eléctrico por negligencia del régimen usurpador.

Continuamos monitoreando la situación. Nuestra gente sigue viviendo con la zozobra de nuevos apagones, mientras los cínicos mienten y se burlan del dolor y la muerte. pic.twitter.com/0CevBJ5FFz — Juan Guaidó (@jguaido) 11 de março de 2019

corrupção e o desastre são as responsáveis por esta situação". Já o regime de Nicolás Maduro tem falado numa "sabotagem elétrica" organizada pela "oposição extremista" venezuelana "em cumplicidade com poderes imperiais".

Juan Guaidó anunciou esta segunda-feira, 11 de março, no Twitter que pediu à Assembleia Nacional da Venezuela para declarar o "estado de emergência" no país devido à falta de eletricidade na maior parte do país desde quinta-feira passada "Cumprindo todas os meus poderes constitucionais como presidente envio à Assembleia Nacional a solicitação para que se decrete o estado de emergência em todo o território nacional devido à tragédia que se vive no país por causa do apagão nacional", lê-se no tweet de Juan Guaidó, citando artigos da Constituição da Venezuela.Segundo os documentos publicados pelo presidente da Assembleia Nacional da Venezuela e autoproclamado presidente interino, o "estado de emergência", se aprovado, é declarado durante 30 dias e pode ser prorrogado durante mais 30 dias.Hoje a Assembleia Nacional tem marcado uma sessão de emergência para debater "o colapso elétrico e a paralisação da Venezuela por culpa da negligência e irresponsabilidade do regime de Nicolás Maduro que agrava a crise humanitária ao atentar contra a vida e a segurança do povo venezuelano".A Venezuela depara-se desde quinta-feira, 7 de março, com um "apagão" que afeta pelo menos 11 Estados e a capital Caracas. Desde então Guaidó tem dito que "a