Russell Boyce/Reuters

Os investidores estão com receio dos efeitos da tensão comercial e, por isso, estão a retirar o dinheiro que têm nos fundos de investimento. Só em Junho foram extraídos 38,3 mil milhões de euros, o maior montante em quase cinco anos, escreve o Financial Times esta segunda-feira.Os receios de que a guerra comercial iniciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, venha a ter efeitos nocivos nas bolsas está a fazer com que os investidores estejam mais cautelosos. De acordo com os dados da Thomson Rueters Lipper, citados pelo FT , os fundos europeus registaram uma saída líquida de 11 mil milhões de euros nomês passado, o pior mês desde Setembro de 2013.Depois de 16 meses de aumento do capital investido em fundos, registaram-se quedas logo em dois meses consecutivos (Maio e Junho). Esta saída de capitais aconteceu numa altura em que os EUA estão em conflito comercial com vários países, nomeadamente a União Europeia, o Canadá e o México . As ameaças que ainda não foram concretizadas - por exemplo, o sector automóvel europeu - preocupam. Ao que parece, as tarifas sobre o aço e alumínio foram só o início.Mas o principal duelo trava-se agora na frente chinesa . Os Estados Unidos e a China têm trocado retaliações de tarifas nas importações de cada país, aumentando progressivamente o impacto em cada uma das economias. O Fundo Monetário Internacional (FMI) tem vindo a alertar que não há vencedores nas disputas comerciais, ainda para mais numa altura de recuperação económica é assim posta em causa.A guerra comercial tinha sido também a razão dada pelos analistas do Bank of America Merrill Lynch para justificar a retirada de dinheiro dos fundos europeus, mas também dos mercados emergentes, nos últimos dois meses. Em suma, o apetite por risco tem vindo a diminuir progressivamente porque os riscos envolventes aumentaram, escreviam os analistas no início de Julho.Ao FT, o estratega da Tilney, Ben Seager-Scott, considera que os investidores conseguiram acumular ganhos fortes nos últimos anos e estão preocupados com as perdas potenciais. "O risco político é elevado agora. Há preocupação sobre guerras comerciais e o risco das moedas. Isto assusta muitos investidores", explica.Na Europa, há ainda o factor italiano e a política monetária do Banco Central Europeu (BCE). Por causa do primeiro a confiança diminuiu. Já no segundo restam dúvidas sobre como os mercados irão reagiu ao "novo mundo" sem estímulos monetários. Ainda assim, há quem veja esta retirada de dinheiro como normal. O analista da Sevem Investment Management, Peter Sleep, considera que esta é uma fase para os mercados "respirarem", referindo que há sinais de melhorias em Julho.