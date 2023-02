Guerra e alívio da covid mudam hábitos de consumo dos europeus

Conjuntura económica fez alterar padrão de consumo na Zona Euro ao longo de 2022. Gastos com energia e alimentação perderam peso no cabaz de compras dos consumidores. Por outro lado, os serviços foram a única componente a ganhar importância no cabaz, devido sobretudo ao turismo.



Phil Noble/Reuters Joana Almeida JoanaAlmeida@negocios.pt 08:00







Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante A reabertura económica após dois anos de pandemia fez aumentar o consumo na Zona Euro em 2022, embora a invasão da Ucrânia e a consequente subida da inflação tenham diminuído o poder de compra e obrigado as famílias a ajustar gastos. Os padrões de consumo dos europeus sofreram, por isso, alterações significativas ao longo do último ano. O peso dos alimentos e energia caiu no cabaz de compras, enquanto os serviç ... ... Saber mais Eurostat Zona Euro IHPC Ucrânia consumo

Guerra e alívio da covid mudam hábitos de consumo dos europeus









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Guerra e alívio da covid mudam hábitos de consumo dos europeus O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar