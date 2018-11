Há 14 filmes à espera para serem gravados em Portugal

Há um conjunto de 14 filmes que estão à espera para serem gravados em Portugal e beneficiar do fundo de apoio ao cinema que foi criado pelo Governo, segundo afirmou a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, ao Dinheiro Vivo.

"Criámos um programa de captação de filmagens e, neste momento, somos o fundo europeu mais competitivo em termos de captação de filmagens. O fundo foi aprovado há um mês. Temos 14 filmes em pipeline", declarou Ana Mendes Godinho. Um deles já está a ser filmado: uma co-produção americana e italiana sobre Fátima.

A governante referia-se ao Fundo de Apoio ao Turismo, Cinema e Audiovisual, que foi aprovado pelo Governo em Março deste ano, e que entrou em vigor em Junho passado. O fundo tem 50 milhões para incentivos e apoio à produção. O projecto pretende "reforçar o posicionamento do país enquanto destino de filmagens e destino turístico, para a coesão do território, para a redução da sazonalidade e para a sustentabilidade do turismo".

Para Ana Mendes Godinho, isso já está a acontecer: "Estamos a posicionarmo-nos no mapa das filmagens internacionais", diz.

Este ano, reforça a secretária de Estado (a única do Ministério da Economia que se manteve na reformulação levada a cabo pelo primeiro-ministro que substituiu Manuel Caldeira Cabral por Pedro Siza Vieira como titular da pasta), já houve a visita de dez produtores americanos de topo, entre as quais a Disney, HBO, Warner e Paramount. Não se sabe, contudo, se já houve efeitos dessas visitas.