Há 257 novos casos de covid-19 e 231 são em Lisboa. Morreram mais 13 pessoas

O número de vítimas mortais em Portugal devido ao novo coronavírus aumentou para 1.396, o que traduz uma subida de 13 óbitos face ao dia anterior, quando estavam contabilizados 1.369, anunciou a Direção Geral de Saúde (DGS) este sábado, 30 de maio.

O número de infetados (casos confirmados) aumentou, mas a uma taxa de 0,8%, inferior à dos dias anteriores, para 32.203, o que representa 257 novos casos em 24 horas, abaixo dos 350 registados na sexta-feira. Deste número, 231 são pessoas da região de Lisboa e Vale do Tejo, que nos últimos sete dias contabilizou 1.582 novos casos, contra 150 no resto do país.

Esta nova contabilização mostra, aliás, que o número de novos infetados desceu face ao dia anterior, depois de uma semana em que a taxa de crescimento veio sempre a aumentar.

O número de novos óbitos também reduziu ligeiramente (13 contra 14 ontem), com a taxa de crescimento nos 0,9%.



A região Norte continua a ser a que regista o maior número de mortos (773), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (354), do Centro (238), do Algarve e dos Açores (ambos com 15) e do Alentejo, que regista um óbito, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de sexta-feira, mantendo-se a Região Autónoma da Madeira sem registo de óbitos.



Segundo os dados da Direção-Geral da Saúde, 708 vítimas mortais são mulheres e 688 são homens.