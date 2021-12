Há 30 anos que a alimentação não pesava tanto nos gastos das famílias

Com a pandemia de covid-19, as famílias reforçaram a compra de bens alimentares, reduzindo a parcela do seu consumo que sobra para bens duradouros, como por exemplo, automóveis, ou para a compra de serviços.

Há 30 anos que a alimentação não pesava tanto nos gastos das famílias









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Há 30 anos que a alimentação não pesava tanto nos gastos das famílias O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar