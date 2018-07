Há 898 empresas portuguesas a exportar para o Japão. Acordo comercial assinado amanhã

Esta terça-feira a União Europeia assina um acordo comercial histórico (JEFTA) com o Japão. O que representa este acordo para cada Estado-membro? Para responder a esta pergunta, a Comissão Europeia elaborou um mapa interactivo que mostra as origens das exportações europeias para o Japão. Em Portugal, há 898 empresas a exportar para o país.





Do lado do Japão vão, por exemplo, ser reduzidas tarifas sobre os lacticínios, carne e vinho. Do lado da União Europeia serão reduzidas as tarifas nas importações de automóveis. Mas há muito mais. De acordo com a Comissão Europeia, o acordo com o Japão constitui a maior parceria comercial bilateral negociada até à data pelo bloco. Apesar de ser assinado oficialmente esta terça-feira, a sua aplicação só acontecerá após a aprovação nos Parlamentos nacionais.Para Portugal isto representa uma oportunidade para 898 empresas, de acordo com os números da Comissão Europeia, das quais 87% são pequenas e médias empresas (PME). Ao todo estão em causa 5.929 postos de trabalho portugueses e 146 milhões de euros de exportações para o Japão. Já as importações japonesas para Portugal chegam aos 333 milhões de euros.