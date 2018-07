Há dois "finalistas" para fábrica europeia da Tesla e Portugal não é um deles

A fabricante norte-americana de veículos eléctricos Tesla está em conversações com as autoridades alemãs e holandesas com vista à construção da sua primeira fábrica europeia, avançou o The Wall Street Journal.

Miguel Baltazar

O CEO da Tesla está em conversações com a Alemanha e a Holanda para decidir onde construir a sua primeira fábrica europeia, avançou o The Wall Street Journal citando fontes próximas do processo.

Segundo o jornal norte-americano, Elon Musk já teve conversações preliminares com dois Estados alemães que pretendem acolher a gigafábrica da Tesla – e cujo intuito é fabricar simultaneamente os automóveis eléctricos da marca norte-americana e as suas baterias.

De acordo com o WSJ, as conversações estão ainda numa fase muito inicial e podem não resultar num acordo.

O que parece é que Portugal poderá mesmo ficar de fora. Há mais de um ano já a Tesla tinha dito que estava a tentar decidir onde iria instalar a sua fábrica europeia, notícia que deixou governos e mercados atentos.

Em Dezembro de 2016, o Executivo de António Costa fez saber que tinha criado um grupo de trabalho para estudar as potencialidades do lítio em Portugal. Tudo a pensar nas baterias para os carros eléctricos, que era uma das bandeiras com que Portugal estava a acenar à Tesla para que Elon Musk se decidisse a instalar por cá a fábrica europeia da sua empresa.

Em Junho passado, Elon Musk deu a conhecer que estava mais inclinado para a Alemanha como local para a sua gigafábrica, recorda a Reuters. "Talvez faça sentido na fronteira Alemanha-França, perto dos países do Benelux [Bélgica, Holanda e Luxemburgo]", escreveu Musk num tweet de 19 de Junho.



Germany is a leading choice for Europe. Perhaps on the German-French border makes sense, near the Benelux countries — Elon Musk (@elonmusk) 19 de junho de 2018

A Tesla tem já um departamento de engenharia na cidade alemã de Pruem, que fica a cerca de 30 quilómetros da Bélgica e a aproximadamente 100 quilómetros da fronteira francesa.

Recorde-se que em inícios deste mês a Tesla anunciou também que pretende construir uma fábrica na China.

Apesar de Musk ter dito que a empresa terá um fluxo de caixa positivo este ano, muitos analistas estimam que a Tesla possa ter de angariar capital para financiar uma longa lista de projectos, incluindo o lançamento de uma pickup e de um semi-camião.

Em inícios deste mês, a Tesla brilhou em bolsa, à conta do anúncio de que produziu 5.031 Model 3 nos últimos sete dias do segundo trimestre. Mas a empresa viveu uns quantos dissabores até conseguir chegar ao prometido e desejado ritmo de produção deste modelo, o que faz com que o mercado questione a capacidade da empresa para o manter.

As acções da empresa sediada em Palo Alto, Califórnia, seguem a cair 2,56% para 289,58 dólares.