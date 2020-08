Há mais 241 novos casos de covid-19 em Portugal e 2 mortes

O número de vítimas mortais em Portugal devido ao novo coronavírus aumentou para 1.794,

, quando estavam contabilizados 1.792, anunciou a Direção Geral de Saúde (DGS) este sábado, 22 de agosto.

As duas mortes foram registadas em Lisboa e Vale do Tejo. Já o número de infetados (casos confirmados) aumentou para 55.452, o que representaacima das 219 novas infeções registadas na sexta-feira.

O número de novos casos volta assim a subir, depois de ontem ter baixado face a quinta-feira. Ainda assim, este trata-se do quinto dia consecutivo com mais de 200 novos casos diários.Em relação aos casos que internamento, o número de pessoas em unidades hospitalares baixou em 5 casos para 316. Já os internamentos em unidades de cuidados intensivos subiram um caso para 42.Na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT)(125 ontem), o que representade novos casos no país.Fora de LVT registaram-se, acima dos 94 de ontem. A região Norte registou. Quanto às outras regiões, foram registados 14 novos casos no Centro, 17 no Alentejo, 7 no Algarve, 7 nos Açores e 2 na Madeira.O número de recuperados totaliza agora 40.652, mais 179 que na sexta-feira.Quanto ao número de casos ativos, estes aumentaram pelo sétimo dia consecutivo, com estes casos a superarem os 13.000 (13.006). São mais 60 os casos ativos face ao dia anterior.O Norte é a região que regista, até agora, o maior número de mortes (842), seguida pela região de Lisboa e Vale do Tejo, onde já morreram 645 pessoas por covid-19. No Centro do país há 245 mortes a lamentar, enquanto o Alentejo tem 22 óbitos, o Algarve 17 e os Açores 15. Na Madeira ainda não foi registada qualquer morte por covid-19.