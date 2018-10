Haddad: "Não tenham medo, nós estaremos aqui"

Lula da Silva não recebeu, desta vez, a primeira palavra do candidato derrotado, Fernando Haddad. No discurso da derrota, traçou o que considera ser o papel do PT na oposição.

"Entendemos que os direitos civis, políticos e trabalhistas e sociais estão em jogo neste momento", e por isso assume como tarefa "enorme no país", "em nome da democracia, defender o pensamento e as liberdades desses 45 milhões" que votaram em Haddad que diz que nos últimos dias de campanha viu "a festa da democracia no Brasil".



Foi de democracia que falou por várias vezes no seu discurso. Mas assume a "responsabilidade de fazer uma oposição, colocando os interesses nacionais acima de tudo, porque nós temos compromissos com a prosperidade do país, nós que ajudámos a construir a democracia", e daí dizer ser essencial "não aceitar ameaças e provocações".





"Não vamos deixar este país para trás"



Para Haddad o seu partido reconhece a "cidadania em cada brasileiro e brasileira", e por isso, deixa a promessa: "não vamos deixar este país para trás", prometendo respeitar "a democracia, instituições, sem deixar de colocar os nossos pontos de vista. Tem muita coisa em jogo".



E é por isso que deixa já o caderno de encargos para o PT: "Temos de fazer profissão de fé que vamos continuar caminhado, reconectando com bases, com pobres para programa de nação", para dentro de quatro anos, com as próximas eleições, ter garantidas "as instituições", pelo que "não vamos sair das nossas profissões, não vamos deixar de exercer a cidadania", até porque em seu entender o Brasil nunca precisou tanto do exercício cidadania como agora. E deixa a compromisso: "coloco a minha vida pelo país", conclui, pedindo: "Não tenham medo, nós estaremos aqui. A vida é feita de coragem", a mesma coragem com que iniciou o discurso, agradecendo aos seus antepassados que o ensinaram a valorizar "a coragem para defender a justiça a qualquer preço. A coragem é valor muito grande. Todos os demais valores dependem dela".