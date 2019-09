Hoje é dia de votar na Madeira

As urnas para as eleições regionais abriram hoje às 08:00 na ilha da Madeira e em Porto Santo, encerrando às 19:00.



Mais de 257 mil eleitores podem votar nas eleições da Madeira, de onde sairá um novo Governo Regional e a composição da Assembleia Legislativa da Região Autónoma.



Segundo dados publicados no ‘site’ da Secretaria Geral do Ministério Administração Interna, no total estão registados 257.758 eleitores, dos quais 252.606 na ilha da Madeira e 5.152 na ilha de Porto Santo.



Relativamente a 2015, quando se realizaram as últimas regionais na Madeira, estão inscritos mais 526 eleitores.



Nestas eleições concorrem 16 partidos e uma coligação, que disputam os 47 lugares no parlamento regional.



PDR, CHEGA, PNR, BE, PS, PAN, Aliança, Partido da Terra-MPT, PCTP/MRPP, PPD/PSD, Iniciativa Liberal, PTP, PURP, CDS-PP, CDU (PCP/PEV), JPP e RIR são as 17 candidaturas validadas para estas eleições, com um círculo único.



Nas eleições regionais de 29 de março de 2015, quando se registou uma abstenção recorde de 50,42%, os sociais-democratas seguraram a maioria absoluta – com que sempre governaram a Madeira - por um deputado, com 24 dos 47 parlamentares (44,36% dos votos).