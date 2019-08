Hong Kong esmaga previsões de crescimento da economia

A economia da Hong Kong poderá registar um crescimento nulo este ano e está à beira de entrar em recessão técnica devido aos protestos da população que duram já há 11 semanas.

É o próprio governo de Hong Kong que o admite. Esta quinta-feira reduziu de forma substancial as suas previsões de crescimento económico, apontando para um crescimento do PIB entre 0 e 1% este ano. A estimativa anterior apontava para um crescimento entre 2% e 3%.

O governo desta região administrativa chinesa admite mesmo que a economia pode estagnar em 2019. O PIB registou uma contração no segundo trimestre devido ao impacto dos protestos, sendo que a tendência persistir negativa no atual trimestre, a economia entra oficialmente em recessão técnica.



"Se a economia de Hong Kong crescer, no terceiro trimestre, a um ritmo semelhante ao do segundo trimestre, a cidade entrará em recessão técnica", disse o secretário das Finanças de Hong Kong, Paul Chan Mo-po, em conferência de imprensa, citado pela Lusa.



Segundo avançou hoje a consultoria britânica Capital Economics, o impacto económico dos protestos poderá causar uma queda de 1% no terceiro trimestre, acabando o ano com um crescimento anual de 0,5%. Segundo a consultora, o setor mais afetado será o turismo, que contribui com cerca de 4% para o PIB total.





Hong Kong vive um clima de contestação social desde junho, desencadeado pela apresentação de uma proposta de alteração à lei da extradição que permitiria ao Governo e aos tribunais da região administrativa especial a extradição de suspeitos de crimes para jurisdições sem acordos prévios, como é o caso da China continental.