O deputado socialista Hugo Pires é o novo coordenador do grupo parlamentar sobre Habitação, Reabilitação Urbana e Políticas de Cidades, confirmou ao Negócios fonte oficial do grupo parlamentar do PS. Hugo Pires sucede a Helena Roseta que se demitiu esta terça-feira.

Roseta demitiu-se por discordar do adiamento da votação do pacote de habitação, um pedido feito pelo próprio grupo parlamentar socialista após perceber que não reunia os apoios necessários à respectiva aprovação. Esta foi já a terceira vez que foi adiada a votação de um pacote que inclui medidas como o arrendamento acessível ou a redução do IRS para os senhorios.



(Notícia actualizada às 10:27)

Hugo Pires vai substituir Helena Roseta como coordenador do grupo de trabalho sobre Habitação, Reabilitação Urbana e Políticas de Cidades, segundo confirmou ao Negócios fonte oficial do grupo parlamentar socialista. De acordo com a TSF, a informação de que o também secretário nacional para a Organização do PS foi o nome escolhido para suceder a Roseta foi comunicada aos deputados socialistas na noite desta terça-feira pela direcção parlamentar liderada por Carlos César.Hugo Pires, eleito pelo círculo de Braga, cumpre o segundo mandato como deputado e foi o principal responsável pela condução do processo de revisão estatutária levada a cabo pelo PS.A deputada independente eleita pelas listas do PS, Helena Roseta, demitiu-se ontem da coordenação do grupo de trabalho para as áreas relacionadas com Habitação denunciando "divergências graves" relativamente ao partido e ao Governo liderados por António Costa.