Hugo Soares e Montenegro recebem "com surpresa" constituição como arguidos nas viagens do Euro

Os ex-líderes parlamentares do PSD Luís Montenegro e Hugo Soares, e o deputado Campos Ferreira, informaram hoje que receberam "com surpresa" a notícia de que serão arguidos no caso das viagens do Euro 2016, negando a prática de qualquer crime.

Reuters

"Tomámos conhecimento, com surpresa, mas também com absoluta tranquilidade, que no âmbito da investigação desenvolvida na sequência do chamado 'processo das viagens ao Euro 2016', o Ministério Público decidiu constituir-nos arguidos", referem os três sociais-democratas, num comunicado enviado à agência Lusa, assinado por Hugo Soares, Luís Montenegro e Luís Campos Ferreira.

O jornal online Observador noticiou esta segunda-feira que os três vão ser constituídos arguidos, pelo alegado crime de recebimento indevido de vantagem no caso das viagens do Euro 2016, por parte do Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Lisboa.

Na mesma nota, os deputados Hugo Soares e Luís Campos Ferreira e o antigo parlamentar do PSD Luís Montenegro manifestam "total disponibilidade para prestar os esclarecimentos que forem devidos" e asseguram que as viagens que realizaram no campeonato europeu de futebol foram pagas pelos próprios.

"Reiteramos a nossa total disponibilidade para prestar os esclarecimentos que forem devidos, reafirmando, sem tibiezas, que não praticámos qualquer crime e que as viagens que efectuámos naquela ocasião foram a expensas próprias", refere a nota.