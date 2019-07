Hugo Soares no Conselho Nacional do PSD para falar "olhos nos olhos" com Rio

O deputado social-democrata Hugo Soares disse esta terça-feira que marca presença no Conselho Nacional que aprovará as listas às eleições legislativas para dizer "olhos nos olhos" ao presidente do partido aquilo que pensa e apontou com principal objetivo "combater o PS".

À entrada para a reunião do órgão máximo do PSD, que decorre hoje à noite em Guimarães, distrito de Braga, Hugo Soares, que ao que tudo indica foi afastado das listas para as eleições de outubro por "vontade expressa" da direção nacional e de Rui Rio, não confirmou se irá deixar de ser deputado, mas garantiu que não se irá afastar da vida política.