Idade de reforma em Portugal vai continuar a ser das mais altas da OCDE

Quem entrou no mercado de trabalho em 2018 só vai conseguir ter acesso a uma pensão completa aos 67,8 anos (além dos anos exigidos de contribuições). Se nada se alterar na lei, esta idade exigida pela lei será das mais altas da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).A conclusão é do ' Pensions at a Glance 2019 ', um estudo sobre pensões divulgado nesta quarta-feira, 27 de novembro, pela OCDE, a idade legal de reforma, uma das condições exigidas para ter acesso à pensão completa, sobe até aos 67,8 anos em 2060, permanecendo das mais altas do grupo de países que compõem a organização.

No topo da tabela surge a Dinamarca, onde se prevê um acréscimo de nove anos (dos 65 atuais para 74), seguido de Itália (de 67 para 71,3 anos), da Holanda (de 65,8 para 71,3 anos) ou da Estónia (de 63,3 para 71 anos).