São 14 vozes, rostos conhecidos da economia e da política a quem lançámos o desafio de olharem para o país e traçarem uma análise sobre o que devia ser alterado. As palavras que resultam desta análise são aquelas que, durante anos, têm gerado uma longa discussão sobre o futuro que queremos: além do óbvio Portugal, empresa, valor, competitividade, crescimento, talento e Estado são os temas que dominam os artigos de opinião que se seguem. De gestores experientes a jovens promessas da economia e das empresas, estão lançadas as bases para uma discussão mais profunda sobre o que falta ao país e o que tem de melhor. A fechar, deixamos-lhe também uma perspetiva mais internacional, pela mão de Luís Amado, sobre os desafios geopolíticos com que nos confrontamos.

Ideias para pensar a economia e a sociedade









