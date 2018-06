IEFP autorizado a comprar 64 carros por mais de 1,4 milhões

O Instituto do Emprego e da Formação Profissional (IEFP) foi autorizado a adquirir os serviços de aluguer operacional de veículos (AOV) de 64 viaturas por um valor global de 1,3 milhões de euros, de acordo com a portaria publicada esta sexta-feira, 1 de Junho em Diário da República.





O secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, justifica a decisão pelo facto de "cerca de 90%" da frota automóvel do IEFP, composta por 462 viaturas, já ter ultrapassado "largamente a sua vida útil, por possuírem mais de 17 anos e quilometragem superior a 200.000 km".A frota apresenta "actualmente uma baixa taxa de operacionalidade e uma onerosa manutenção dos mesmos, pelo que se torna necessário proceder à aquisição, em regime de aluguer operacional, de 64 viaturas que venham a substituir parte da frota automóvel", refere a portaria assinada por Miguel Cabrita.



A concretização deste processo dará origem à celebração de um contrato de AOV - Aluguer Operacional de Veículos, pelo montante estimado de 1.395.000,00 euros, acrescido de IVA a vigorar por período de 8 anos, ou seja, até 2025.



"Os encargos financeiros decorrentes da execução do contrato de aquisição de serviços autorizado pela presente portaria, envolvem somente receitas próprias e são suportados por verbas adequadas, inscritas e a inscrever no orçamento do IEFP", lê-se ainda na portaria.