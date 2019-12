No próximo Orçamento deverá ficar previsto que as empresas que não são obrigadas a ter ROC poderão recuperar o IVA em causa só com um Técnico Oficial de Contas (TOC), até um determinado plafond. "Não falaram sobre os plafonds precisos", disse João Vieira Lopes.

Ainda assim, os inspetores da IGF encontraram "algumas insuficiências" com a qualidade da informação disponível e decorrentes da falta de procedimentos de validação.Mas a principal crítica da está relacionada com a "sistemática exigência" de certificação desses incobráveis por parte de um ROC "independentemente do valor das faturas em situação de cobrança duvidosa". Para os inspetores das Finanças, essa necessidade "onera significativamente os custos de cumprimento por parte dos contribuintes, sem evidências da necessidade e proporcionalidade desta medida na perspetiva do controlo".Nesse sentido, no relatório de 2017 enviado ao Ministério das Finanças, a IGF propõe que o Governo pondere "a adoção de medidas alternativas" para que a certificação de faturas de incobráveis por um ROC "apenas seja exigida quando estejam em causa montantes relevantes, por forma a evitar situações de custo de cumprimento acrescidos e desproporcionados".A auditoria da IGF foi homologada pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, em dezembro de 2018. Passado um ano, espera-se que a medida da IGF seja incluída na proposta de Orçamento do Estado para 2020.Segundo a auditoria da IGF, o sistema declarativo permitiu que as empresas recuperassem 1.596 milhões de euros em 2015 e 1.520 milhões de euros em 2016.No entanto, a inspeção detetou ainda "inúmeras situações de potencial irregularidade que a Autoridade Tributária deveria controlar". As situações de risco envolvem valores de cerca de 213,8 milhões de euros.