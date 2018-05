Impasse em Itália: Partidos mais votados querem eleições antecipadas em Julho

Os dois partidos mais votados em Itália querem eleições antecipadas em Julho. Perante o apelo do presidente Sergio Mattarella para que se forme um "Governo neutral", tanto o Movimento 5 Estrelas (M5S) como a Liga rejeitaram. Os líderes de ambos os partidos, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, respectivamente, querem repetir confronto eleitoral.





De acordo com a Reuters, ambos querem que as eleições sejam marcadas para dia 8 de Julho, a data mais próxima que é permitida pela lei eleitoral de Itália. No entanto, não era esta a intenção do presidente italiano. Mattarella pretendia que ambos os partidos fossem capazes de se juntar num Governo de transição para assegurar as finanças públicas italianas, o Orçamento do Estado para 2019 e preparar o país para eleições antecipadas apenas no próximo ano.





Contudo, o próprio admitiu que, se as eleições de Março deste ano continuassem a ser inconclusivas do ponto de vista de criar uma solução política, Itália deveria avançar com eleições em Julho ou no Outono.