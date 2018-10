Impasse sobre Brexit mantém-se mas May ainda está optimista

A primeira-ministra britânica pede "cabeça fria" para se resolverem as questões pendentes no acordo sobre o Brexit, nomeadamente a fronteira entre a Irlanda e a Irlanda do Norte. Theresa May diz que não está de "costas voltadas" com a UE e que a falta de entendimento não pode bloquear um acordo.

Apesar de as negociações sobre o Brexit terem chegado a um impasse no domingo, a primeira-ministra britânica continua optimista. Theresa May diz que a União Europeia e o Reino Unido não estão "de costas voltadas" e que não se pode permitir que a falta de entendimento relativamente à fronteira entre as Irlandas leve a um não acordo entre os dois lados.



"As pessoas estão preocupadas, e com razão, que aquilo que é suposto ser temporário se torne num limbo permanente", disse a primeira-ministra britânica no Parlamento, esta segunda-feira, 15 de Outubro.

Theresa May referia-se à exigência de Bruxelas respeitante ao chamado "backstop" (uma espécie de mecanismo de salvaguarda) para a fronteira entre a Irlanda e a Irlanda do Norte, à qual a primeira-ministra pede maior flexibilidade. No fundo, trata-se de uma cláusula impeditiva do estabelecimento de controlos rígidos na fronteira entre as duas Irlandas.