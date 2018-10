Importações crescem acima das exportações na Zona Euro em Agosto

As importações dos países da moeda única aumentaram 8,4% em Agosto, acima do crescimento de 5,6% das importações, o que resultou numa redução do excedente para 11,7 mil milhões de euros.

Bruno Simão

As importações dos países da moeda única aumentaram mais do que as exportações em Agosto. Isto resultou numa redução do excedente comercial, mostram os dados do Eurostat divulgados esta terça-feira. Em Portugal, a tendência foi de desaceleração, tanto nas importações como nas exportações.

A estimativa preliminar para as exportações de bens da Zona Euro para o resto do mundo em Agosto fixou-se nos 181,5 mil milhões de euros, ou seja, um aumento de 5,6% face ao período homólogo, refere a entidade. Já as importações situaram-se nos 169,8 mil milhões, o que representa uma subida de 8,4%.

Como resultado, a Zona Euro registou uma descida do excedente comercial: passou de 13,5 mil milhões de euros em Agosto de 2017 para 11,7 mil milhões de euros em Agosto deste ano.

Também na União Europeia as importações subiram mais (+10,3%) do que as exportações (+9,2%). Relativamente aos principais parceiros comerciais do bloco, as exportações para os Estados Unidos, que declararam "guerra comercial" a vários países, cresceram 6,4% em Agosto, enquanto as importações de bens vindos da maior economia do mundo cresceram apenas 0,4%.

Tendência de desaceleração em Portugal

Em Portugal, a tendência foi de desaceleração, tanto nas importações como nas exportações. Em Agosto, a subida das exportações de bens abrandou de 13,8%, em Julho, para 2,6%. Já as importações passaram de um crescimento de 11,9% para uma subida de 8,6%. Os dados foram divulgados na semana passada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Estes dados publicados pelo INE não são deflacionados, ou seja, não têm em conta a variação de preços. Além disso, não estão incluídas as exportações ou importações de serviços, componente onde se encontra o turismo.



Este efeito também penalizou o défice comercial. Se excluirmos os combustíveis, o défice comercial agravou-se apenas 28 milhões de euros face a Agosto do ano passado. No entanto, se os incluirmos, o défice da balança comercial de bens foi de 1.709 milhões de euros, mais 351 milhões de euros que no mês homólogo de 2017.