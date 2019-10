Importações e exportações chinesas desiludem em setembro

As importações e exportações chinesas recuaram mais do que o esperado em setembro. As tarifas aplicadas pelos Estados Unidos e o abrandamento no comércio mundial combinaram-se e cortaram a procura.





As exportações caíram 3,2% em comparação com o mesmo mês do ano anterior, enquanto as importações desceram 8,5%, resultando num excedente comercial de 39,65 mil milhões de dólares. Os dados são da administração alfandegária chinesa e foram divulgados esta segunda-feira, 14 de outubro.