No terceiro trimestre, as importações de bens cresceram 7,3%, mais do que as exportações, que avançaram 6,1% face ao mesmo período de 2017, segundo dados divulgados nesta sexta-feira, 9 de Novembro, pelo INE. O comércio internacional abranda face ao trimestre anterior.

Também comparando o terceiro trimestre com o segundo trimestre, verifica-se igualmente um abrandamento do ritmo de crescimento, tanto das importações como de exportações, que tinham crescido 9,5% e 10,8% respectivamente.



O abrandamento é visível também em termos mensais. Em setembro de 2018, as exportações e as importações de bens cresceram 1,7% e 0,5%, respectivamente, travando face ao mês anterior (que registou subidas de 2,3% e 8,7%, pela mesma ordem).



Segundo o INE, "a paragem programada das refinarias nacionais condicionou, de forma significativa, o comportamento global quer das exportações quer das importações nos meses de Agosto e Setembro".



Excluindo os combustíveis e lubrificantes, as exportações cresceram 3,3% e as importações aumentaram 1,7% em Setembro, o que continua a revelar um abrandamento, embora inferior, aos aumentos verificados no mês anterior (1,3% e 1,4%, respectivamente).



Já o défice da balança comercial de bens atingiu 1.203 milhões de euros em setembro de 2018, menos 49 milhões de euros que no mês homólogo de 2017.



(Notícia em actualização)

