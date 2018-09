A acção judicial da Câmara Municipal de Mação contra o Governo, por ter ficado fora do Fundo de Solidariedade da União Europeia (FSE), vai ter testemunhas de peso. Ao que a Sábado apurou , o juiz de instrução Carlos Alexandre e várias figuras do PS e PSD vão ser testemunhas do processo interposto pelo autarca social-democrata, Vasco Estrela."É importante termos o juiz Carlos Alexandre do nosso lado, especialmente porque não é a primeira vez que se alia a processos relacionados com os incêndios", diz o presidente da Câmara de Mação à Sábado.