Incêndios: Dois concelhos em risco máximo, 20 em muito elevado

O concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, distrito da Guarda, e Castro Marim, distrito de Faro, apresentam este sábado, 27 de julho, um risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).





Em risco muito elevado de incêndio estão 20 concelhos: seis concelhos do distrito de Faro, o concelho de Marvão, no distrito de Portalegre, e seis no distrito de Bragança, quatro no distrito de Viseu e três no distrito da Guarda.