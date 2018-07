Reuters

50 pessoas terão morrido e mais de 150 ficaram feridas nos incêndios que lavram na Grécia. Os fogos estão espalhados por todo o país e encontram-se fora de controlo, em grande parte devido aos ventos fortes. A Cruz Vermelha encontrou 26 corpos num aldeamento de Mati, a região mais fustigada pelas chamas. Antes desta descoberta, a contagem oficial era de 24 mortos.A maioria das vítimas morreu nas suas casas ou nos seus carros em Mati, uma estância de férias a 30 quilómetros de Atenas. O local foi atacado por um incêndio que se movia a alta velocidade devido ao vento. O incêndio deflagrou às 17h (hora local). Uma das vítimas confirmadas é uma jovem de 15 anos e ainda um bebé de seis meses que terá morrido devido à inalação de fumo. A Guarda Costeira confirmou que tinha retirado quatro corpos do mar.Estão feridos 88 adultos e 16 crianças, disse um porta-voz da organização de emergência e ambulâncias EKAV.Os incêndios devastaram casas e obrigaram a diversas evacuações, com as autoridades gregas a declararem o estado de emergência e a pedirem ajuda europeia, como na semana passada fez a Suécia. Espanha e Chipre já ofereceram meios de combate às chamas. Estes são os piores incêndios na Grécia das últimas duas décadas.Um dos incêndios, a cerca de 50 quilómetros de Atenas, obrigou à evacuação de três localidades, onde reduziu a cinzas dezenas de casas e causou o encerramento ao tráfego durante dezassete quilómetros da autoestrada de Olímpia, que liga a capital com o Peloponeso, porque as chamas estão muito próximas da estrada.Os incêndios afectaram as linhas eléctricas, o que originou cortes de energia, e também deixaram vários banhistas presos numa praia de Atica, depois de ficarem cercados pelas chamas.O primeiro-ministro grego Alexis Tsipras, antecipou o seu regresso à Grécia a partir de Bósnia-Herzegovina para acompanhar a situação a partir do Centro de Coordenação Unificado e manifestou a sua esperança de que, apesar das condições meteorológicas, possa ser possível controlar os diferentes focos de incêndio espalhados pelo país, diz a Lusa. O ministro da Administração Interna, Nikos Toskas, sugeriu que os incêndios podem ter sido provocados.Tsipras afirmou que esta situação é "completamente assimétrica" e que serão feitos todos os possíveis para controlar a situação.