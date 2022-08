Incêndios: Quase dois mil operacionais combatiam 11 incêndios

Quase dois mil operacionais estavam pelas 20:00 deste domingo a combater em Portugal Continental 11 incêndios que "inspiram cuidados", revelou o comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes, num 'briefing' com jornalistas, em Oeiras.De acordo com André Fernandes, em declarações na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide, concelho de Oeiras, os 11 incêndios "que inspiram cuidados" mobilizavam às 20:00 deste domingo 1.842 operacionais, apoiados por 574 veículos e 26 meios aéreos.Destes fogos, os que "preocupam mais" a ANEPC estão a lavrar nos concelhos de Vila Real (Vila Real), Alenquer (distrito de Lisboa) e Ourém (Santarém).Segundo André Fernandes, "espera-se que a noite de hoje possa trazer uma janela de oportunidade", visto que "no litoral espera-se que a humidade relativa do ar suba, chegando a atingir os 90%, e o vento diminua".Em Vila Real, também se prevê um aumento da humidade relativa do ar, "até aos 70%" e o vento "vai dar tréguas". No entanto, "será uma noite longa de trabalho nestas três ocorrências", avisou.