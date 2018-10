Independentistas catalães e polícia em confronto em Barcelona

Reuters

As ruas de Barcelona encheram-se, durante esta segunda-feira, de defensores da independência. No dia em que se celebrou o primeiro aniversário do referendo considerado ilegal pelo governo de Madrid, cerca de 180 mil pessoas, segundo o El País, desfilaram pelas ruas da cidade catalã com cartazes de apoio à independência e urnas idênticas às que foram usadas no referendo.



No final do desfile, os manifestantes cercaram o parlamento catalão e entraram em confronto com os Mossos (polícia local), que tentavam a todo o custo evitar que o cordão policial fosse quebrado. Ao mesmo tempo que lançaram ovos contra as autoridades, os manifestantes queimaram bandeiras espanholas. O referido jornal registou ainda algumas cargas policiais noutras zonas da cidade, assim como em Girona.



Los manifestantes lanzan huevos a los Mossos mientras les cantan "fuera las fuerzas de ocupación". pic.twitter.com/qBN2CRIR5V — Marta Rodriguez Font (@MartaRodriguezF) 1 de outubro de 2018





Vídeo intervenció mossos brimo pic.twitter.com/uwJWzNKnkE — Quico Sallés (@QuicoSalles) 1 de outubro de 2018





Video de las cargas de los Mossos en Via Laietana contra los manifestantes. pic.twitter.com/DCecmQr5Z3 — AlOtroLadoDelMuro (@_ju1_) 1 de outubro de 2018





Os activistas independentistas começaram as manifestações logo pela manhã, bloqueando auto-estradas, linhas de caminho-de-ferro e várias artérias de Barcelona, enquanto exigiam a criação de uma República independente e a libertação do que chamam "presos políticos".



No passado dia 11 de Setembro, um milhão de pessoas, segundo a polícia municipal, participaram numa manifestação nas avenidas do centro de Barcelona por ocasião de "A Diada", o Dia da Catalunha. Dois dias antes, tinha havido confrontos entre polícias e independentistas, com um saldo de 24 feridos e dois detidos.



A 1 de Outubro de 2017, o governo regional então liderado por Carles Puigdemont, apoiado desde 2015 por uma maioria parlamentar de partidos separatistas, realizou um referendo que foi considerado ilegal pelo Tribunal Constitucional espanhol.

O processo de independência foi interrompido a 27 de Outubro de 2017, quando o Governo central espanhol decidiu intervir na Comunidade Autónoma. As eleições regionais, que se realizaram a 21 de Dezembro último, voltaram a ser ganhas pelos partidos separatistas.



Nove dirigentes independentistas estão presos à espera de julgamento por delitos de rebelião, sedição e/ou peculato pelo seu envolvimento na tentativa separatista falhada. Os independentistas consideram que os detidos em prisões espanholas pelo seu envolvimento na tentativa de autodeterminação são "presos políticos".



O principal líder independentista, o ex-presidente da Generalitat Carles Puigdemont, vive exilado na Bélgica, depois de a Justiça espanhola não ter conseguido a sua extradição da Alemanha para ser julgado por crime de rebelião.

*com agência Lusa