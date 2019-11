Independentistas saem reforçados na Catalunha

Os partidos independentistas saíram ligeiramente reforçados nas eleições deste domingo 10 de novembro, passando a valer mais um mandato. ERC vence com menos mandatos mas elege mais deputados do que o Cidadãos.

As eleições gerais espanholas deste domingo foram influenciadas pelo reacender do movimento independentista catalão. E os eleitores catalães foram às urnas dar mais força aos partidos que defendem a via separatista.





A Esquerda Republicana da Catalunha (ERC, esquerda independentista) caiu dois pontos percentuais para 22,6% relativamente à eleição de 28 de abril, caindo de 15 mandatos eleitos para 13.